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Dünya

Hindistan ve Çin askerleri ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmeye başladı

Hindistan ve Çin arasında karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından iki ülke askerleri ihtilaflı hudut noktalarından karşılıklı olarak geri çekilmeye başladı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Hindistan ve Çin askerleri ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmeye başladı

İstanbul

NDTV kanalının üst düzey askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, iki ülke askerleri, Ladakh'ın doğusundaki Demchok ve Depsang bölgelerinden karşılıklı olarak geri çekiliyor.

Yetkili, askerlerin geri çekilme sürecinin ay sonuna kadar tamamlanacağını ve Nisan 2020'den önceki pozisyonlara dönüleceğini kaydetti.

Geri çekilme devam ederken baraka ve çadır gibi tüm geçici altyapılar kaldırılacak ve hudutta görevli komutanlar düzenli olarak toplantılara devam edecek.

Çin ve Hindistan, Depsang ve Demchok bölgelerinde gözetleme seçeneklerine sahip olmaya devam edecek. Herhangi bir iletişimsizliği önlemek için devriyeye çıkılmadan önce taraflar birbirlerini bilgilendirecek.

Çin: "Çalışmalar sorunsuz yürütülüyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada “her iki tarafın sınır birliklerinin ilgili çalışmaları sorunsuz şekilde yürüttüğünü” söyledi.

Çin ve Hindistan, 22 Ekim'de iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 23 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi marjında iki ülke arasındaki sınır ihtilafının yol açtığı gerilimli dönemin ardından ilk kez bir araya gelmişti.

- Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat 2024'te Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandığı bildirilmişti.

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