Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından ayrıldı

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Dünya

Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından Pakistan'ın yeni siyasi haritası nedeniyle ayrıldı

Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) sanal toplantısından Pakistan'ın yeni siyasi haritasına itirazını üye ülkelerin kabul etmemesi üzerine ayrıldı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.09.2020
Hindistan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısından Pakistan'ın yeni siyasi haritası nedeniyle ayrıldı

Ankara

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, yaptığı açıklamada, Hindistan tarafının, "Pakistan'ın gerçeği yansıtmayan harita sunumunun toplantı kurallarını ihlal etmesi nedeniyle protesto amacıyla toplantıyı terk ettiğini" bildirdi. 

Pakistanlı yetkililer ise ŞİÖ'ye üye ülkelerin toplantı sırasında Hindistan'ın haritayla ilgili savını reddettiğini belirtti.

Pakistan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf'un toplantıya arka planda Pakistan'ın yeni siyasi haritası olduğu halde katıldığı kaydedildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, geçen ay Cammu Keşmir'i "Hindistan'ın yasa dışı işgal ettiği" Pakistan toprağı olarak gösteren yeni siyasi haritasını tanıtmıştı.

Cammu Keşmir'in statüsü

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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