Dolar
32.26
Euro
34.90
Altın
2,338.60
ETH/USDT
3,753.70
BTC/USDT
67,258.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan, Rudram-2 anti-radyasyon füzesini test etti

Hindistan, havadan karaya ateşlenen anti-radyasyon füzesi Rudram-2'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.

Muhammet Nazım Taşcı  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Hindistan, Rudram-2 anti-radyasyon füzesini test etti

İstanbul

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anti-radyasyon füzesi Rudram-2'nin, Su-30 MKI savaş uçağından havadan karaya ateşlendiği belirtildi.

Açıklamada, test atışının başarılı şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

300 kilometre menzile sahip Rudram-2, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.

Rudram-1, Ekim 2020'de test edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde bu senenin sonuna kadar 200 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 30 şüpheliye iddianame

Benzer haberler

Hindistan, Rudram-2 anti-radyasyon füzesini test etti

Hindistan, Rudram-2 anti-radyasyon füzesini test etti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü

Hindistan'ın kuzeyinde aşırı sıcaklar, güneyinde ise şiddetli yağmurlar etkili oluyor

Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildi

Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle 5 günlük "kırmızı alarm" verildi
Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekadan yararlanıyor

Hindistan, trenlerin fillere çarpmasını önlemek için yapay zekadan yararlanıyor
Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı

Hindistan'da genel seçimlerin 5. aşamasında oy verme işlemi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet