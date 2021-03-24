Hindistan, Oxford-AstraZeneca aşı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu
Hindistan, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatını, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulması nedeniyle, geçici olarak durdurma kararı aldı.
Ankara
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BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yetkililer, ülkede Kovid-19 vakaların artış göstermesi üzerine Hindistan Serum Enstitüsünce üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının diğer ülkelere ihracatının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Yetkililer, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bu durumun, nisan sonuna kadar diğer ülkelere aşı teslimatında bazı gecikmelere neden olabileceği ifade edildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 bin 262 yeni vakaya rastlandı. Son 24 saatte 275 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 441'e yükseldi.
Öte yandan Hindistan'ın batı eyaletlerinde, Kovid-19'un "Çift mutant" varyantı tespit edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.