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Dünya

Hindistan, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını değiştirmeye hazırlanıyor

Hindistan hükümeti, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını "kendi versiyonuyla" değiştirmenin amaçlandığı yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Melike Pala  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Hindistan, İngiliz sömürge döneminden kalma "hükümete karşı isyan" yasasını değiştirmeye hazırlanıyor Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

Hükümete karşı isyan veya isyan etmeye teşvik eylemleriyle ilgili yasanın, 1860'ta İngiltere tarafından Hindistan'da sömürgeciliğe karşı mücadele eden grupları bastırmak için çıkarıldığı biliniyor.

Hindistan, 1947'de bağımsızlığını kazansa da bu yasayı kullanmaya devam etti.

Yasa kapsamında suçlu bulunan kişi, ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.

Hükümet, söz konusu yasayı "kendi versiyonuyla" değiştirmek için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

Hukuk uzmanı Chitranshul Sinha, söz konusunu değişiklikle İngiliz sömürge dönemindeki yasanın ortadan kaldırılmayacağını, hükümetin yeni teklifinde de "ülkenin egemenliğini, birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atan eylemler" için 7 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebileceğini ifade etti.

Sinha, yasada aslında değişiklik olmayacağını, bunun "sadece bir isim değişikliği" olduğunu belirtti.

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