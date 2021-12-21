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Dünya

Hindistan, ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı

Hindistan’ın Rusya yapımı ilk S-400 hava savunma füze sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdığı bildirildi.

İdris Sülün   | 21.12.2021
Hindistan, ilk S-400 hava savunma sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdı

İstanbul

Hindustan Times’ın haberine göre, Rusya ve Hindistan arasındaki hava savunma iş birliği kapsamında S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumu gerçekleştirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, S-400 bataryalarının Hindistan’ın Pencap eyaletine konuşlandırıldığı belirtilirken, Rus yapımı füzelerin ülkenin hava savunma kapasitesini artıracağı kaydedildi.

Pencap eyaletine yerleştirilen S-400 hava savunma sisteminin, 400-250 kilometre aralığındaki savaş uçakları, balistik füze ve AWACS uçaklarını, orta menzilde 120 kilometre ve kısa menzilde 40 kilometrelik 4 farklı füze ile vurabilme kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, konuşlandırılan ilk sistemlerin hem Çin’den hem de Pakistan’dan gelebilecek hava tehditlerinin üstesinden gelebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Dışişleri Sekreteri Harsh Vardhan Shringla, bu ay başında Rusya’nın hava savunma füze sistemlerinin teslimatına başladığını duyurmuştu.

İki ülke arasında 2015'te füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen haftalarda ABD'nin, Rusya ve Hindistan arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alanındaki iş birliğini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

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