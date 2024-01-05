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Dünya

Hindistan, gemi kaçırma girişiminin ardından Umman Denizi'nde gemi ve uçak konuşlandırdı

Hindistan Donanması, Liberya bayraklı bir dökme yük gemisine yönelik kaçırma girişiminin ardından Umman Denizi'nde gemi ve devriye uçağı konuşlandırdığını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Hindistan, gemi kaçırma girişiminin ardından Umman Denizi'nde gemi ve uçak konuşlandırdı

Yeni Delhi

Hindistan Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bulunan Liberya bayraklı geminin, 5 ya da 6 silahlı kişinin gemiye atladığına dair İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları portalına bildirimde bulunduğu aktarıldı.

Geminin yardım amaçlı başka bir alana yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, bunun üzerine Hindistan'ın bölgede bir gemi ve bir devriye uçağı konuşlandırdığı belirtildi.

Söz konusu devriye uçağının sabah saatlerinde gemi mürettebatıyla iletişime geçtiği ve gemidekilerin güvende olduğu haberini aldığı ifade edilen açıklamada, hem devriye uçağı hem de Hindistan Donanmasına ait geminin söz konusu gemiye eşlik ettiği kaydedildi.

Kaçırma girişimini ise henüz üstlenen olmadı.

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