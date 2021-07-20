Euro
10.08
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,807.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları kutsal topraklarda
logo
Dünya

Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı

Hindistan’da siyah mantar olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısının 4 bin 332’ye ulaştığı bildirildi.

İdris Sülün   | 20.07.2021
Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı

Yeni Delhi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, siyah mantar hastalığıyla enfekte olanların sayısının 45 bin 374’e ulaştığı ve hastalığa yakalanan 4 bin 332 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Bharati Pravin Pawar, parlamentonun üst kanadına verdiği yazılı yanıtta, siyah mantar nedeniyle en fazla ölümün bin 129 kişiyle Maharashtra ve 656 kişiyle Gujarat eyaletlerinde kaydedildiğini aktardı.

Sağlık Bakanı, enfekte olan 20 bin 277 hastanın tedavi altında olduğunu, 19 bin 73 hastanın da iyileştiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülke, "siyah mantar" olarak bilinen mukormikoz vakalarında büyük bir artış kaydetmişti.

Sağlık Bakanlığına göre, son iki aydır ülkedeki mukormikoz enfeksiyonu vakaları düşüş eğilimi gösteriyor.

Siyah mantar hastalığının bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 247 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
İzmir'de meydanlarda kurulan aşılama noktalarında vatandaşlar hem aşılarını oluyor hem bayramlaşıyor
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir
Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyonu aştı

Benzer haberler

Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı

Hindistan’da siyah mantar enfeksiyonu nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 332'ye ulaştı

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4,7 milyon olabilir

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı iki gündür 500'ün altında

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'ün altına düştü
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor