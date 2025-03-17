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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi, fikirlerinin Trump'ın politikalarıyla benzer olduğu görüşünde

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile kendisinin "Önce Hindistan" yaklaşımı arasında paralelliklerin bulunduğunu savundu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Hindistan Başbakanı Modi, fikirlerinin Trump'ın politikalarıyla benzer olduğu görüşünde

Ankara

ANI News'ün haberine göre, podcast yayıncısı Amerikalı Lex Fridman'ın programına konuk olan Modi, Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişimi sonrasında bile "direnç ve kararlılık" gösterdiğini belirten Modi, "Vurulduktan sonra bile ABD'ye bağlılığını sürdürdü. Hayatını ulusuna adadı." ifadelerini kullandı.

Modi, Trump'ın "Önce Amerika" politikası ile kendi "Önce Hindistan" yaklaşımı arasında paralelliklerin olduğunu, bu durumun Trump ile arasında güçlü bir bağın oluşmasını sağladığını söyledi.

Texas'ta 2019'da düzenlenen "Howdy Modi (Merhaba Modi)" etkinliğini hatırlatan Modi, konuşması esnasında Trump'ın katılımcıların arasında oturup dinlemesini alçak gönüllülük olarak nitelendirdi.

Konuşmasının ardından Hint diasporasıyla bir araya gelmek için katılımcıların arasına gittiğini, Trump'ın da eşlik ettiğini anlatan Modi, bu andan dokunaklı olarak söz etti.

Modi, ABD Başkanı'nın katılımcıların arasına karışmasının alışılmadık ve sıkı güvenlik protokollerine rağmen kendisine eşlik etmesinin cesaret verici olduğunu dile getirdi.

Hindistan Başbakanı Modi, "O gün aramızdaki karşılıklı güven ve bağa tanık oldum." ifadesini kullandı.

Trump, ikinci dönemine hazırlıklı

Trump'ın ikinci döneminde eskisinden çok daha hazırlıklı göründüğünü belirten Modi, "Trump'ı hem ilk döneminde hem de şimdi ikinci döneminde gözlemledim. Bu kez, öncekinden çok daha hazırlıklı görünüyor. Aklında hedeflerine ulaştırmak için net bir yol haritası var." dedi.

Milyarder iş insanı Elon Musk ile Hükümet Verimliliği Bakanlığına (DOGE) da değinen Modi, DOGE hakkında heyecanlı olduğunu ve büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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