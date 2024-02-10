Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,497.90
BTC/USDT
47,421.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hillary Clinton'ın konuşması, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerince protesto edildi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Columbia Üniversitesinin düzenlediği panelde, Gazze'de ateşkes ve Filistin'e özgürlük isteyen göstericiler tarafından protesto edildi.

Mücahit Oktay  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Hillary Clinton'ın konuşması, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerince protesto edildi

New York

Kampüsü New York'ta bulunan Columbia Üniversitesinde, Global Politikalar Enstitüsünün paneline katılan Clinton, kürsüye çıkar çıkmaz "Özgür Filistin" sloganlarıyla susturuldu.

Kadın siyasetçinin "savaş suçlularına verdiği destek nedeniyle" bir üniversite ortamında konuşmaya hakkı olmadığını savunan aktivist öğrenci grubu, Clinton'ın konuşmasını belli aralıklarla engelledi.

Bir diğer gösterici de Dışişleri Bakanlığı yaptığı döneme atfen, Yemen, Libya, Irak, Suriye ve ABD halkları adına Clinton'ı protesto ettiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir okul yetkilisinin, protestoya katılanları, okul kurallarına aykırı hareket etmekle suçlayarak "Sizden ayrılmanızı istiyorum, delegeler şimdi size binanın dışına kadar eşlik edecek." dediği duyuldu.

İlk protestonun ardından konuşmaya tekrar başlayan Clinton'ın sözleri, bu sefer de "savaş suçlusu" sloganlarıyla kesildi.

"Çatışmaya Bağlı Cinsel Şiddetin Önlenmesi ve Ele Alınması" başlıklı panele davetli olan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in konuşması da "Özgür Filistin" sloganlarıyla kesildi.

Panele bir süre ara verilirken, protestocu öğrenciler okul güvenliği tarafından salondan çıkarıldı.

Hillary Clinton, daha önce de Columbia Üniversitesinde katıldığı bir konferansta, 7 Ekim 2023'te İsrailli kadınlara Hamas tarafından "cinsel saldırı yapıldığını" iddia etmesi üzerine protesto edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın ailesi, oğullarının Dünya'ya dönüşünü sevinçle karşıladı
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısı soruşturmasında 48 şüpheliye tutuklama talebi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, Meclis'e sunuldu
Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya karışanlar hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildi
Ulusal ve uluslararası medya mensupları Kahramanmaraş'ta deprem bölgesi hakkında bilgilendirildi

Benzer haberler

Hillary Clinton'ın konuşması, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerince protesto edildi

Hillary Clinton'ın konuşması, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerince protesto edildi

İtalya'da binlerce Filistin destekçisi, gösterileri yasaklanmasına rağmen meydanlara indi

İletişim Başkanı Altun: İsrail'in savaş suçlarının ve soykırım hamlelerinin cezalandırılması gerekmektedir

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet