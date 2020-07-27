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Dünya

Heniyye: Hamas direnişten vazgeçmeye karşılık sunulan 15 milyar dolarlık teklifi reddetti

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "büyük güçler" tarafından silahlı direnişten vazgeçmeleri karşılığında sunulan ve Gazze'de 15 milyar dolarlık projelerin hayata geçirilmesini öngören teklifi reddettiklerini söyledi.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Hacer Başer   | 27.07.2020
Heniyye: Hamas direnişten vazgeçmeye karşılık sunulan 15 milyar dolarlık teklifi reddetti Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Doha

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın Lusail gazetesine yaptığı açıklamada, isim vermeden, iki ay önce "büyük güçler" tarafından desteklendiğini bildikleri bazı tarafların aracılar üzerinden kendilerine Gazze Şeridi'nde havaalanı, liman ve ekonomik projelerin gerçekleştirilmesini öngören 15 milyar dolarlık bir teklif getirdiğini belirtti.

Kendilerinin de bu aracılara, söz konusu teklifin Filistinlilerin talepleri arasında yer aldığını belirterek karşılığında ne istediklerini sorduğunu söyleyen Hamas lideri, teklife karşılık "Filistin direniş gruplarının silah bırakması ve polis güçlerine dahil olması, direnişin bitirilmesi, Gazze'nin kendi kendisini yönetmesinin kabul edilmesi imkanı ve Kudüs'ten vazgeçilmesi" gibi taleplerin bulunduğunu anladıklarını dile getirdi.

Direnişi bitirmek, Gazze Şeridi'ni Filistin ulusal hareketinden soyutlamak, askeri cephe gördükleri Gazze'yi bitirdikten sonra Batı Şeria'ya yoğunlaşmak istediklerini ifade eden Heniyye, "Hamas bu teklifi kabul etmedi. Onlara birtakım projeler karşılığında Filistin'den, direnişten, Kudüs'ten, Batı Şeria'dan, Filistin topraklarına dönüş hakkından vazgeçmemizin mümkün olmadığını söyledik. Biz bu projelerin büyük devletler tarafından sunulduğunu biliyoruz." dedi.

Heniyye, Hamas'ın Gazze ablukasını kırmak istediğini, burada liman gibi büyük projeler hayata geçirmek istediğini belirterek, "Evet Gazze'de bu projeleri hayata geçirmek istiyoruz ama bunun bir hak olarak gerçekleşmesini istiyoruz, siyasi değişmezlerimiz ve silah bırakma karşılığında değil." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'la ilişkiler bozuldu

Hamas'ın Suudi Arabistan'la ilişkilerine de değinen Heniyye, bu ilişkilerin, Riyad yönetiminin, Hamas'ın bazı yöneticilerini tutuklamasının ardından bozulduğunu söyledi.

Körfez ülkelerinin son 2-3 yıldır Hamas'a karşı politikalarını değiştirdiğini aktaran Heniyye, bu değişikliğin de medyada Hamas'ın "terörist" bir grup olarak tanımlanması, Suudi Arabistan'da olduğu gibi bazı Filistinlilerin tutuklanması gibi olumsuz yansımaları bulunduğunu kaydetti.

"Halihazırda 60 Filistinli kardeşimiz tutuklu. Doktor Muhammed el-Hadari de bunlardan biri. Hamas'ın Suudi Arabistan'daki ilk temsilcisi. Herhangi bir suçu da bulunmuyor." diyen Heniyye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e mektuplar gönderdiklerini ancak herhangi bir cevap alamadıklarını, "Suudi Arabistan'daki kardeşlerinin" Filistinlileri suçlayan bu tavrını şaşkınlıkla karşıladıklarını ve serbest bırakılmaları için Birleşmiş Milletlerle görüştüklerini anlattı.

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