Dolar
42.82
Euro
50.65
Altın
4,470.30
ETH/USDT
2,949.80
BTC/USDT
87,653.00
BIST 100
11,304.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaşlı taraftarlar, Chobani Stadı'na giriş yapıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

Fransız Milletvekili Aymeric Caron, İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, Noel Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Esra Taşkın  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

Paris

Caron, üyesi olduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Ulusal Meclis’teki haftalık basın toplantısında Gazze’deki durumu değerlendirdi.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni resmi olarak tanımasının ardından birçok kişinin kamuoyunu bu meselenin çözüme kavuştuğuna inandırmaya çalıştığını dile getiren Caron, "Genel olarak Filistin meselesi ve spesifik olarak Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başladı. Bu son derece skandal ve utanç verici." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Caron, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi 900'den fazla kez ihlal ettiğini belirterek, "bölgede fiilen ateşkes olmadığı"nı kaydetti.

Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü anımsatan Caron, 1000’den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

Caron, birkaç gün sonra Noel Bayramı’nın kutlanacağına işaret ederek, "Gazze'de soykırım devam ederken, Noel'i coşkuyla kutlamak imkansız." dedi.

Gazze’deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Caron, "Her hafta çocuklar, bir bomba, bir kurşun, bir binanın yıkılması, tedavi, ilaç eksikliğinden veya soğuk yüzünden öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurdun büyük bir bölümünde sağanak bekleniyor
TİKA, Kazakistan'daki üniversitede "Türk Dili Sınıfı" kurdu
Şişli’de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya: Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle çalışan en etkin ülkelerden biridir
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı

Benzer haberler

Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

Fransız milletvekilinden "Gazze’de soykırım sürerken Noel’i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

İsrail Savunma Bakanı, "Gazze'den tamamen çekilmeyeceklerini ve kuzeye yerleşeceklerini" söyledi

Filistin Tıbbi Yardım Derneği: İlaç eksikliği Gazze'de kronik hastalığı olanları tehdit ediyor

İsrail saldırısında bacağını kaybeden minik Revan protez bacak ile yeniden oynamak istiyor

İsrail saldırısında bacağını kaybeden minik Revan protez bacak ile yeniden oynamak istiyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi
İtalya: Bizden Gazze ve Filistin için İtalyan askeri talep ediliyor

İtalya: Bizden Gazze ve Filistin için İtalyan askeri talep ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet