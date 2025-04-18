Dolar
38.18
Euro
43.60
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,589.00
BTC/USDT
84,450.00
BIST 100
9,345.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hayatta İyilik Var Derneği Gazze'de düğün organizasyonu yaptı

Hayatta İyilik Var Derneğinin, İsrail saldırıları altındaki Gazze halkına moral vermek amacıyla Hanyunus kentinde düzenlediği düğünde, iki Gazzeli genç dünyaevine girdi.

Hikmet Faruk Başer  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Hayatta İyilik Var Derneği Gazze'de düğün organizasyonu yaptı

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hanyunus kentindeki düğünde katılımcılara dernek mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi. Düğün sonrası tatlı servisi yapılırken, çocuklara da şeker dağıtıldı.

Etkinlik, bölge halkına kısa süreli de olsa nefes alma ve bir araya gelme fırsatı sundu. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı törende, zor şartlara rağmen umut ve dayanışma ön plana çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, organizasyonun yalnızca bir düğün değil, aynı zamanda umudu canlı tutma çabası olduğunu belirtti.

Düğünün "Gazze'de artık umudun kalmadığını" söyleyenlere verilmiş bir yanıt olduğunu vurgulayan Keleş, "Gazzeliler hayatın normallerine tutunarak yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara inat, Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmayı sürdürüyor. Bizler de dernek olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Özgür bir Filistin'in yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, Gazze'de yaşanan tüm zorluklara rağmen gerçekleşen düğünün hem bölge halkı hem de uluslararası kamuoyu için umudun ve insanlık onurunun güçlü bir sembolü olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Benzer haberler

Hayatta İyilik Var Derneği Gazze'de düğün organizasyonu yaptı

Hayatta İyilik Var Derneği Gazze'de düğün organizasyonu yaptı

İsrail hapishanelerinde gözünü kaybeden Filistinli Ebu Tavile: Öldürücü kimyasallarla işkenceye maruz kaldım

İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de kimliği tespit edilemeyen ceset sayısı artıyor

Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı

Mersinli iki hayırsever araçlarını Gazzelilere bağışladı
İsrailli büyükelçiye göre Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail ileride hukuki sorunlar yaşayacak

İsrailli büyükelçiye göre Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail ileride hukuki sorunlar yaşayacak
İsrail’in Gazze’deki hava saldırılarında 49 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze’deki hava saldırılarında 49 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet