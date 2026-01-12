Dolar
Dünya

Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nda volkanik hareketlilik gözlemlendi

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Aralık 2024'ten bu yana zaman zaman patlayan ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda yeni bir volkanik aktivite gözlemlendi.

Yasin Yorgancı  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Hawaii'de Kilauea Yanardağı'nda volkanik hareketlilik gözlemlendi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kilauea Yanardağı'nın​​​​​​​ Halema'uma'u kraterindeki kuzey bacasında gece boyunca neredeyse aralıksız lav taşmaları yaşanırken, güney bacasında ise kubbe tipi lav fışkırmaları ve taşmalar aralıklarla devam etti.

Söz konusu volkanik hareketliliğin, Aralık 2024'ten bu yana toplamda 39 kez patlayan yanardağda 40'ıncı patlamaya sebep olabileceği ifade edildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

