Dolar
38.00
Euro
41.16
Altın
3,025.53
ETH/USDT
2,088.70
BTC/USDT
87,440.00
BIST 100
8,944.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Harvard'da bazı Yahudiler, Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını kınayan bildiri imzaladı

Harvard Üniversitesi'nde aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 80 Yahudi, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasını kınayan bir bildiriye imza attı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Harvard'da bazı Yahudiler, Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını kınayan bildiri imzaladı

Ankara

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, ABD'deki üniversitelerden yaklaşık 3 bin kişinin imzaladığı bildiriye katılanlar arasında Harvard'daki öğretim üyesi, personel ve öğrenciler de yer aldı.

Halil'in tutuklanmasına karşı yazılan bildiriyi Harvard bünyesinden aralarında çok sayıda öğretim üyesinin de bulunduğu 80 Yahudi imzaladı.

Bildiride, "Kampüsteki toplulukların üyelerini taciz eden, okuldan atan, tutuklayan ya da sınır dışı etmek için adımızı kullanan herkesi kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Filisin destekçiliğinin antisemitizmle ilişkilendiren yanıltıcı söylemlere karşı dikkatli olunması önerilen bildiride, üniversiteler Halil'in serbest bırakılması için kurumsal kaynakları tahsis etmeye çağrıldı.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda tarihi pasajda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilgili eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Benzer haberler

Tel Aviv'e ilk ziyaretini yapan AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrail'in güvenliği AB için çok önemli"

Tel Aviv'e ilk ziyaretini yapan AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "İsrail'in güvenliği AB için çok önemli"

Harvard'da bazı Yahudiler, Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını kınayan bildiri imzaladı

Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Kremlin: Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor

Kremlin: Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor
Trump'ın hedef aldığı hukuk firması Paul Weiss, hükümetin isteklerini kabul etmek zorunda kaldı

Trump'ın hedef aldığı hukuk firması Paul Weiss, hükümetin isteklerini kabul etmek zorunda kaldı
Bodrum'da ortaokul öğrencisi defne tohumundan sabun üretti

Bodrum'da ortaokul öğrencisi defne tohumundan sabun üretti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet