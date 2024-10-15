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Dünya

Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın ABD için "tehlikeli" olduğunu söyledi

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Harris, Trump'ın seçim gününde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için ordudan destek alınmasına ilişkin açıklamasının ardından, rakibinin ülke için "tehlikeli" olduğunu belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Harris, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın ABD için "tehlikeli" olduğunu söyledi

Ankara

Harris, Pensilvanya eyaletine bağlı Erie şehrinde düzenlediği mitingde Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın "en kötü insanlar içimizdeki düşmanlar" ve bunlara karşı seçim gününde ordudan destek alınması gibi söylemlerini içeren bir klip oynattı.

"Trump, gitgide akli dengesini yitirmeye başladı"

Trump'ın ifadelerinin "tehlikeli" olduğunu ve kendisini desteklemeyen Amerikalıları "düşman" olarak nitelendirdiğini kaydeden Harris, "Donald Trump, gitgide dengesizleşmeye ve akli dengesini yitirmeye başladı." dedi.

Harris, ikinci bir Trump döneminin ABD için "tehlikeli" olacağını ifade etti.

Trump'ın önerisi

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Fox News'a verdiği mülakatta, "Bence daha büyük sorun içimizdeki düşmanlar. Çok kötü insanlarımız var. Bazı hasta insanlarımız, radikal sol politikacılarımız var." demişti.

Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde "içerideki düşmanlarla" başa çıkmak için Ulusal Muhafızlardan ya da ordudan destek alınmasını önermişti.

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