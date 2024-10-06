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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Harris, ABD-İsrail halkı arasındaki ittifakın Netanyahu'nun dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin kasımda düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris, Amerikan ve İsrail halkı arasındaki ittifakın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi.

Şerife Çetin  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Harris, ABD-İsrail halkı arasındaki ittifakın Netanyahu'nun dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi

New York

Harris'in yarın yayına girecek "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine ilişkin Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi tehditlere karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.

Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı prensiplere dayandığını belirtti.

ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.

"Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir." yanıtını verdi.

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