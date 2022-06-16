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Dünya

Hariri, babasının suikastıyla ilgili davanın sonucunun 'Hizbullah'ın olaydaki sorumluluğunu netleştirdiğini' söyledi

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, babası Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili Hizbullah üyesi iki sanığa müebbet hapis cezası verilmesiyle "Hizbullah'ın suikasttaki sorumluluğunun net bir şekilde ortaya çıkarıldığını" söyledi.

İdiris Okuduci   | 16.06.2022
Hariri, babasının suikastıyla ilgili davanın sonucunun 'Hizbullah'ın olaydaki sorumluluğunu netleştirdiğini' söyledi

Beyrut

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Lübnan Özel Mahkemesinin Temyiz Dairesi, bugün eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davaya ilişkin Ağustos 2020'de haklarında beraat kararı verilen gıyabi sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Kararın ardından Saad Hariri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, mahkeme kararı ile suikastın organize edilip işlenmesinden sorumlu olan Hizbullah'ın suçtan aklanamayacağını aktardı.

Hariri ayrıca suçluların yargılanmaktan kaçamayacağını belirterek, tarihin onları affetmeyeceğini kaydetti.

Dört sanıktan 3'ü beraat etmişti

Lübnan Özel Mahkemesinin Temyiz Dairesi, Ağustos 2020’deki kararında, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davada, gıyabında yargılanan 4 Hizbullah üyesi sanıktan Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulurken, diğer sanıklar Hüseyin Hasan Anisi, Hasan Habib Merhi ve Esed Hasan Sebra'yı mahkum edecek yeterli delil bulunmadığına karar vermişti.

Temyiz dairesi, savcılığın Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi hakkındaki beraat kararına ilişkin itirazı üzerine, 10 Mart 2022'de iki sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Savcılığın 8 farklı nedene dayandırdığı itirazın haklı bulunduğu temyiz kararında, mahkemenin beraat kararı verirken maddi yanılgıya kapıldığı ve hükmü geçersiz kılan hukuki hata yaptığı ifade edilmişti.

Refik Hariri suikastı

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.

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