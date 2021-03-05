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Dünya

Hamas'tan UCM'nin Filistin kararını reddeden ABD'ye tepki: İsrail'i daha fazla suça teşvik ediyor

Hamas, ABD yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına karşı çıkarak İsrail'i daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Said İbicioğlu   | 05.03.2021
Hamas'tan UCM'nin Filistin kararını reddeden ABD'ye tepki: İsrail'i daha fazla suça teşvik ediyor

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Filistin kararına karşı çıkan ABD'ye tepki gösterdi.

Kasım, "ABD yönetiminin UCM kararına ilişkin tutumu kusurlu ve işgalcileri (İsrail) halkımıza karşı daha fazla suç işlemeye teşvik ediyor. ABD yönetimi bu tutumu ile halkımıza karşı düşmanlığa ortak oluyor." dedi.

İsrail'in bu tutumlar nedeniyle kendisini hukukun üstünde ve uluslararası hesap sorulabilirliğin dışında hissettiğini vurgulayan Kasım, "ABD'nin izlediği tutum, bölgedeki çatışmaları körükleyen işgalcilerin (İsrail'in) suç teşkil eden davranışlarına kılıf sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçu işlemesi ile ilgili resmi soruşturmanın başladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bu kararı kabul etmediklerini bildirmişti. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD bu karara kesinlikle karşıdır ve karardan dolayı derin hayal kırıklığı içindedir. UCM'nin bu konu üzerinde hiçbir yargı yetkisi yoktur. İsrail, UCM'nin tarafı değildir ve mahkemenin yargı yetkisine razı değildir." ifadelerini kullanmıştı.

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