Dolar
34.05
Euro
37.57
Altın
2,496.83
ETH/USDT
2,292.80
BTC/USDT
55,350.00
BIST 100
9,699.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Narin Güran’ın dün cansız bedenine ulaşılan yerde Jandarma ekipleri yeniden inceleme yapıyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

Iyad Nabolsi, Çağrı Koşak  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

İstanbul

Rişk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde anlaşmaya varılan şeye mecbur edilmezse, İsrail'in esirleri gün yüzü göremeyecek." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeler konusunda ise Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakere noktası olarak sayılması, bizi en başa götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, açıklamasında İsrail'in ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Yalanlarla ve müzakereleri aksatarak Filistin halkımıza yönelik saldırıların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Ateşkes ve esir takası için müzakereler uzun süredir devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin özellikle Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor

Mısır: İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayıyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin olmaması için asılsız iddialarla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için her anlaşma fırsatı doğduğunda daha fazla gerilime yol açan "kışkırtıcı politikalarla karşı karşıya" kaldıklarına dikkati çeken Abdulati, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak karşı dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Sosyal medya konusunda inisiyatif almamız küresel medya düzenine katkı sağlama amacı içeriyor
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
MSB, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden fotoğraf paylaştı
Google kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti

Benzer haberler

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

Hamas'tan Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartların müzakerelerde dikkate alınmaması çağrısı

İsrail'in 339 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 988'e çıktı

Dünya Gıda Programı: Gazze’de, 2,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

İsrail ordusuna katılmadığı için hapse giren vicdani retçi Yuval Moav, yaşadıklarını anlattı

İsrail ordusuna katılmadığı için hapse giren vicdani retçi Yuval Moav, yaşadıklarını anlattı
Gazze'nin kuzeyindeki iki hastane yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabilir

Gazze'nin kuzeyindeki iki hastane yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabilir
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 7 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında en az 7 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet