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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan İsrail’in Filistinli esirleri serbest bırakmamasına tepki

Hamas, İsrail’in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının "vaatlerinden kaçınmak ve süreci oyalama politikalarının bir göstergesi" olduğunu belirtti.

Yakoota Al Ahmad, Hamdi Yıldız  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Hamas'tan İsrail’in Filistinli esirleri serbest bırakmamasına tepki

Gazze

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in “teslim töreninin aşağılayıcı olduğu” yönündeki gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Rişk, bunun anlaşmadan kaçınmak için öne sürülen zayıf bir bahane olduğunu vurguladı.

Açıklamada, teslim törenlerinin İsrailli esirleri aşağılayıcı bir yönü olmadığı aksine insani bir çerçevede gerçekleştirildiğini aktaran Rişk, "asıl aşağılamanın Filistinli esirlerin serbest bırakılma sürecinde maruz kaldıkları şiddet, işkence ve bilinçli yapılan kötü muamele olduğuna" dikkati çekti.

Rişk, Filistinli esirlerin elleri kelepçeli ve gözleri bağlı şekilde serbest bırakıldığını, yakınlarının ise karşılama töreni düzenlememeleri yönünde tehdit edildiğini aktardı.

Hamaslı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleme kararının anlaşmayı kasıtlı olarak engelleme girişimi olduğunu ve bunun anlaşma hükümlerinin açık bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

İsrail anlaşmayı ihlal ederek Filistinli esirleri serbest bırakmadı

Hamas'ın esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 6 İsrailli esiri serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" gerekçesiyle Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar “602 Filistinli esirin” serbest bırakılmayacağı duyurulmuştu.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyurulmuştu.

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