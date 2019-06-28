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Dünya

Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının 'İsrail'in tanınması' açıklamasına cevap

Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife'nin "İsrail'in bir bölge ülkesi olarak tanınması" yönündeki açıklamalarının "Bahreyn halkının değerlerinden ve ilkelerinden uzak" olduğunu belirtti.

Çağrı Koşak   | 28.06.2019
Hamas'tan Bahreyn Dışişleri Bakanının 'İsrail'in tanınması' açıklamasına cevap

Gazze

Hamas, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin "İsrail'in bir bölge ülkesi olarak tanınması" yönündeki açıklamalarının "Bahreyn halkının değerlerinden ve ilkelerinden uzak" olduğunu belirtti.

İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada, Al Halife'nin "Times of Israel" gazetesindeki beyanlarına cevap verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklama ve fikirler Filistin'i seven, destek veren Bahreyn halkının değerlerinden ve ilkelerinden uzaktır. Halkımızın ve Filistin davasının stratejik derinliğini sağlayan Arap ve Müslüman milletlerin geleneğine aykırıdır."

Açıklamada bölge halkı, söz konusu ifadeleri reddetmeye ve siyonist "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koymaya, kutsal toprakların kurtuluşuna kadar, tüm zorluklar ve entrikalar karşısında Filistin halkının kararlı duruşuna destek olmaya davet edildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, İsrail'in varlığını sürdürmesi gereken bir ülke olduğuna inandıklarını ve İsrail'in bir bölge ülkesi olarak tanınması gerektiğini söylemişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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