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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın serbest bıraktığı Taylandlılar ülkelerine döndü

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde​​​​​​​ Hamas'ın serbest bıraktığı Taylandlılar ülkelerine döndü.

Salih Okuroğlu  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Hamas'ın serbest bıraktığı Taylandlılar ülkelerine döndü Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hamas'ın serbest bıraktığı "23 Taylandlı esirden 17'sini" taşıyan uçağın başkent Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.

Açıklamada, serbest bırakılan diğer 6 Taylandlının ise doktorların henüz sağlık durumlarının seyahat etmeye uygun olmadığını belirtmelerinden dolayı dönüş yapamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın elinde 9 Taylandlının daha bulunduğu aktarıldı.

Vatandaşlarını karşılamak üzere havalimanına giden Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, burada yaptığı açıklamada, "Kalan 9 rehinenin de özgürlüğüne kavuşup Tayland'a dönmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tayland hükümeti ve Hamas'tan daha önce yapılan resmi açıklamalarda bugüne kadar 16 Taylandlının serbest bırakıldığı duyurulmuştu.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 24 Kasım'da Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini bildirmişti.

Hamas da 26 Kasım'da aralarında 4 Tayland vatandaşının bulunduğu 17 esiri Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

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