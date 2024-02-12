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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas yetkilisi Hamdan, Netanyahu'nun "vakit kazanmak için savaşı uzattığını" söyledi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması için herhangi bir anlaşmaya yanaşmayarak şahsi siyasi hedefleri için vakit kazanmaya çalıştığını söyledi.

İdiris Okuduci  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Hamas yetkilisi Hamdan, Netanyahu'nun "vakit kazanmak için savaşı uzattığını" söyledi

Beyrut

Hamdan, Hamas'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki ofisinde düzenlediği basın toplantında İsrail tarafından reddedilen "ateşkes ve esir takası anlaşması" ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde tam ve nihai bir ateşkes ve kapsamlı bir esir takası için Paris'te yapılan "anlaşma" görüşmelerine İsrail'in bizzat temsilcilerinin katılıp onay verdiğini belirten Hamdan, "İşgalin (İsrail'in) verdiği yanıttan Paris anlaşmasından çekildiğini, halkımıza yönelik saldırıların sonlandırılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varılmasının önüne şartlar ve engel koyduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Paris anlaşması önerisine verdiği yanıtın içeriğine de kısmen değinen Hamdan, "Gazze Şeridi'ndeki insanların özgürce harek etme, yerinden olanların evlerine dönmesi, işgal güçlerinin tamamen Gazze Şeridi'nden çekilmesi garantisi vermiyor. Aynı zamanda esir takası için işgalcilerin önerdiğine bakıldığına anlaşmaya varmada ciddi olmadıkları görülüyor." diye konuştu.

Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik devam eden savaştaki politikasına değinen Hamdan, "Netanyahu'nun davranışı ve duruşu, siyasi geleceğine yönelik yaptığı hesaplamalarından vakit kazanmak için savaşı uzatmak, herhangi bir anlaşmaya yanaşmamak ve kaçma politikasını uyguladığını teyit ediyor." dedi.

Hamdan, Hamas'ın olası bir ateşkes ve esir takası için mevcut tutumunu koruduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması için anlaşma yapmayı hala arzuladığını kaydetti.

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