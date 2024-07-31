Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Tahran Üniversitesinde protesto edildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması nedeniyle başkent Tahran'da İsrail aleyhinde protesto eylemi düzenlendi.
Tahran
Tahran Üniversitesi yerleşkesinde toplanan akademisyenler, Hamas lideri Heniyye'ye suikastı protesto etti.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- PORTRE - Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
Sloganlar atarak yürüyüşe geçen göstericiler, İsrail ve bölgedeki saldırılarına destek veren ABD aleyhinde sloganlar atarak Heniyye'ye yönelik suikastı lanetledi.
Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.