Dolar
33.14
Euro
35.95
Altın
2,420.96
ETH/USDT
3,313.00
BTC/USDT
66,074.00
BIST 100
10,615.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Tahran Üniversitesinde protesto edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması nedeniyle başkent Tahran'da İsrail aleyhinde protesto eylemi düzenlendi.

Ahmet Dursun  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Tahran Üniversitesinde protesto edildi Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde toplanan akademisyenler, Hamas lideri Heniyye'ye suikastı protesto etti.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen göstericiler, İsrail ve bölgedeki saldırılarına destek veren ABD aleyhinde sloganlar atarak Heniyye'ye yönelik suikastı lanetledi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, kalp krizi sonucu şehit oldu
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Turizmde bu yıl ilk 6 ayda 23.7 milyar dolar gelir elde edildi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Heniyye suikastinden önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi

Hamas lideri Heniyye'nin, İran'da suikasta uğraması Tahran Üniversitesinde protesto edildi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İşgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğiz"

ABD'den İran'ın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım kararı

ABD'den İran'ın füze ve İHA programlarını destekleyen 7 şirket ile 5 kişiye yaptırım kararı
İran basını, Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığını duyurdu

İran basını, Heniyye'nin bulunduğu konutun havadan saldırıya uğradığını duyurdu

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet