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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas lideri Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılaşayacak tüm girişimlere açık olduklarını yineledi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Hamas lideri Heniyye: Gazze'de ateşkes için taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Gazze

Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Stratejik Düşünce Forumu tarafından düzenlenen, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşla ilgili senaryoların tartışıldığı sempozyuma katıldı.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Heniyye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız." dedi.

Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı tarafların sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin, Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur. İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır. Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."

Heniyye, Gazze'ye yönelik savaşın sadece İsrail değil ABD ve onun Batılı sömürgeci müttefiklerinin de dahil olduğu bir savaş olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Başbakan Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar savaşa devam edeceklerini bildirmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

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