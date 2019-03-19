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Dünya

'Hamas İsrail'in kışkırtmaları karşısında Türkiye'nin yanında'

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "İsrail'in kışkırtıcı ifadeleri karşısında Türkiye liderliği ve halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Yaser Albanna,Zeynep Hilal Karyağdı   | 19.03.2019
'Hamas İsrail'in kışkırtmaları karşısında Türkiye'nin yanında'

Gazze

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın İsrail'in kışkırtmaları karşısında Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı.

Ebu Zuhri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in kışkırtıcı ifadeleri karşısında Türkiye liderliği ve halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Hamas yetkilisi, "İsrail'in gerçekleri örtme çabaları gerçeği hiçbir şekilde gizleyemeyecektir. Nitekim İsrail 1948'de Filistin'i işgal edip Filistin halkını yurdundan ederek kurulan bir işgal devletidir ve şu an yeryüzünde terörün en çirkin şeklidir." ifadelerini kullandı.

Ümmet meselelerinde ve Filistin konusunda gurur verici duruşu sebebi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdir ettiklerini belirten Ebu Zuhri, Filistin'de işgal sona erene kadar Türkiye'nin daima Filistinlilerin yanında duracağından emin olduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile oğlu Yair Netanyahu, son zamanlarda Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Son olarak Yair Netanyahu'nun "İstanbul'un adının Konstantinapol olduğu" yönündeki sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, "Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.

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