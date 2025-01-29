Hamas, İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinlinin serbest bırakılacağını açıkladı
Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından bugün serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.
GAZZE
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin serbest bırakılacağı duyuruldu.
Açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.
Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.
Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.
Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.
İsrail aylar sonra Gazze'de alıkoyduğu 69 Filistinlinin tutulduğu yerleri açıkladı
İsrail aylar sonra Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve akıbetleri hakkında hiçbir bilgi vermediği Filistinlilerden 69'unun gözaltı merkezleri ve hapishanelerde tutulduğunu duyurdu.
Filistinli Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail makamlarının Gazze'de alıkonulan 69 Filistinli esirin isimlerinin yer aldığı bir listeyi teslim ettiği belirtildi.
İsrail'in, Gazze'de alıkonulan 69 Filistinli esirin Sde Teiman Gözaltı Merkezi ile Ofer, Negev gibi hapishanelerde tutulduğu bilgisini verdiği aktarıldı.
Gazze'de alıkonulan diğer Filistinli esirlere ilişkin de çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
İsrail'in bir ay önce Filistinli kurumlara verdiği yanıtta, "ordunun bu kişilere dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını" iddia ettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.