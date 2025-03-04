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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini 3 gündür engelleyerek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını üst üste 3. gününde de kapalı tutarak bölgeye insani yardım ve ürünlerin girişini engellemeyi sürdürdüğünü, bunun ateşkesin ihlali olduğunu duyurdu.

Muhammed Emin Canik  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Hamas: İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini 3 gündür engelleyerek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in üst üste 3. gün sınır kapılarını kapalı tutarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ve ürünlerin girişini engellediği aktarıldı.

İsrail'in engellemeleriyle ateşkes anlaşmasını ihlal etmede ısrar ettiği belirtilen açıklamada, "Bu, dünyanın gözü önünde işlenen bir savaş suçudur." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in masum sivilleri aç bırakarak hedef aldığı ve siyasi emellerine ulaşmak için sivillerin acılarını derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, insan hakları ve insani yardım kuruluşları; uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun bu sistematik ve benzeri görülmemiş ihlallerini durdurmak için derhal harekete geçmelidir." ifadesine yer verildi.

İsrailli liderlerin savaş suçlusu olarak hesap vermesi gerektiği aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani, barınma ve tıbbi yardım malzemeleri ile arama kurtarma ekipmanlarının girişinin garanti altına alınması gerektiği bildirildi.

Çok sayıda Arap liderin katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek Filistin konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne hitaben açıklamada, "Gazze Şeridi'nde işgalci İsrail'in neden olduğu insanlık felaketinin sona erdirilmesinde Arapların aktif bir rol oynamasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arap ülkelerinden İsrail hükümetinin savunmasız sivilleri hedef alan suçlarını durdurması için çalışması talep edilen açıklamada, Gazzelilerin ihtiyaçlarının ulaştırılması için İsrail'e sınır kapılarını açma konusunda baskı yapılması istendi.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD'nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2 Mart'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterilmişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

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