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Dünya

Hamas: İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemek için bahaneler üretiyor

Hamas, İsrail'i, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemek için bahaneler üretmekle suçladı.

Ali Semerci   | 15.01.2021
Hamas: İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemek için bahaneler üretiyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Kudüs'ü Yahudileştirme ve Filistinli Arap kimliğini yok etme amacıyla uyguladığı gerçek planları olduğunu söyledi.

Kasım, İsrail'in bu doğrultuda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e ulaşmasını engellemek için bahaneler ve mazeretler üretmeyi bırakmadığını belirtti.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da İsrail polisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirlerini gerekçe göstererek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yaşayan Filistinliler dışında kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermemesine tepki gösterdi.

Şihab, İsrail polisinin gerekçesinin çok zayıf olduğunu, ibadet edenlerin sayısına müdahale etmeyi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki vatandaşların hareketini kontrol etmeyi ve Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engellemeyi hedeflediğini vurguladı.

Sözcü Şihab, İsrail'in, Filistinlilere yönelik düşmanca planlarına hizmet etmek için Kovid-19 salgınından yararlandığını sözlerine ekledi.

İsrail polisi bugün Kovid-19 tedbirlerini gerekçe göstererek Eski Şehir bölgesi dışından kimsenin Harem-i Şerif'e girişine izin vermemişti.

İsrail polisinin engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa’da cuma namazı çok sınırlı sayıda Filistinlinin katılımıyla kılınmıştı.

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