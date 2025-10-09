Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese dünyadan tepkiler
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylandığını duyurmasına dünyadan ilk açıklamalar geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.
Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.
Guterres, şunları kaydetti:
"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."
AB'den ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin Gazze'de ateşkes planındaki rolüne övgü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.
"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu atılımı gerçekleştirmedeki diplomatik çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, "İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminin desteğinden de cesaret aldığını" belirtti.
Von der Leyen, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tam olarak uyma çağrısı yaparak "Tüm esirler güvenli bir şekilde serbest bırakılmalı. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Çekilen acılar sona ermeli." değerlendirmesini yaptı.
AB'nin Gazze'ye insani yardımların hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasını desteklemeye devam edeceğini aktaran von der Leyen, "Zamanı geldiğinde, iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarına yardımcı olmaya hazır olacağız." mesajını paylaştı.
Von der Leyen, "Bugünkü fırsat değerlendirilmeli. Bu fırsat, kalıcı barış ve güvenliğe doğru güvenilir bir siyasi yol oluşturma fırsatıdır. İki devletli çözüme sağlam bir şekilde bağlı bir yol." ifadelerine yer verdi.
Aynı mesaj, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola tarafından da paylaşıldı.
AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Bunun önemli bir atılımı temsil ettiğini kaydeden Kallas, "Bu, önemli bir diplomatik başarı ve yıkıcı bir savaşı sona erdirmek ve tüm esirleri serbest bırakmak için gerçek bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.
Kallas, AB'nin, anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden geleni yapacağını teyit etti.
İtalya Başbakanı Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Meloni, bu anlaşma ve Trump Planı'nın ortaya koyduğu daha geniş yol haritasının, mutlaka değerlendirilmesi gereken ve bu çatışmayı sona erdirmek için "eşsiz bir fırsat" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu nedenle tüm tarafları, halihazırda üzerinde uzlaşılmış önlemlere tamamen uymaya ve Barış Planı'nda öngörülen bir sonraki adımların hızlıca hayata geçirilmesi için çalışmaya çağırıyorum. İtalya, arabulucuların çabalarını desteklemeye devam edecek ve Gazze'nin istikrara kavuşturulması, yeniden inşası ve kalkınmasına katkı sağlamaya hazırdır."
Hollanda'dan, Gazze'de ateşkes anlaşması için Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür
Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Schoof, Gazze'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasının uzun zamandır beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, "Bu, pek çoğunun acısına bir son anlamına gelebilir, esirler, aileleri ve Gazze halkı." ifadesini kullandı.
Schoof, ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkes planı için teşekkür ederek, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin çabalarına çok teşekkürler." ifadesine yer verdi.
Anlaşmanın en kısa sürede uygulanması gerektiğini vurgulayan Schoof, "Bu anlaşma, kalıcı ve adil barışa doğru bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
"Tarihi bir dönüm noktası olmasını diliyoruz"
Dışişleri Bakanı David Van Weel de İsrail ile Hamas arasında barış anlaşmasının ilk aşaması konusundaki mutabakatın çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bunun, Orta Doğu'da barış ve istikrar için tarihi bir dönüm noktası olmasını ve iki yıllık hayal edilemez acıya son vermesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Van Weel, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik rolü de bu anlaşmanın gerçekleşmesinde paha biçilemez değerdeydi." ifadesine yer verdi.
Anlaşmanın ilk aşamasını uygulamanın artık çok önemli olduğunun altını çizen Van Weel, ABD Başkanı Trump'a anlaşmanın sağlanmasındaki liderliği için teşekkür etti.
Macron ateşkes anlaşmasından memnun
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu anlaşmaya varılmasını, esirler, Gazze'deki Filistinliler ve bölge için büyük bir umut olarak niteleyen Macron, "Esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes için gece varılan ateşkesin yanı sıra (anlaşmaya) varmak için Başkan (Donald) Trump gibi Katarlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.
Macron, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tamamen uyması çağrısında bulunarak, "Bu anlaşma, savaşın sonunu ve 2 devletli çözüme dayalı siyasi çözümün açılmasını sağlamalı. Fransa, bu amaca katkı sağlamaya hazır. Öğleden sonra bunu Paris'te uluslararası ortaklarımızla görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.