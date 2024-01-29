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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Gazze'de Yahudi yerleşimine çağıran konferans İsrail'in "etnik temizlik" niyetini ortaya koyuyor

Hamas, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansın, İsrail'in "etnik temizlik" niyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Yakoota Al Ahmad, Halime Afra Aksoy  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Hamas: Gazze'de Yahudi yerleşimine çağıran konferans İsrail'in "etnik temizlik" niyetini ortaya koyuyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de iktidardaki koalisyonun dün onlarca bakan ve milletvekilinin katılımıyla bir konferans düzenlediği, Batı Şeria ve Gazze'nin İsrail'e ilhak edilmesi ve oraya yerleşim birimleri yapılması çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Bu konferansla İsrail'in "Filistin halkına karşı zorla yerinden etme ve etnik temizlik suçunu uygulama niyetini ortaya çıkardığı" vurgulandı.

Konferansın düzenlenmesinin, İsrail'in "uluslararası yasa ve kararlar ile Gazze'deki soykırımı durdurmak için her türlü önlemin alınmasını talep eden Uluslararası Adalet Divanının (UAD) son kararlarını küçümsemesini" yansıttığı kaydedildi.

Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) bu konferansın düzenlenmesi konusunda kararlı bir tutum sergilemeleri ve "konferansı etnik temizlik fikrine dayanan faşist bir konferans" olarak açıkça kınamaları çağrısında bulundu.

Ayrıca İsrail'in işlediği "soykırım suçunun" karşısında durulması ve UAD kararları uygulanarak Filistin halkının korunması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimi çağrısı konferansı

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nin öncülüğünde "7 Ekim olaylarına cevaben" Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla dün Kudüs'te konferans düzenlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.

Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilen İsrail, bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.

İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti.

İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

Filistin, Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmaya çağıran konferansı kınarken, İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid de söz konusu konferansı eleştirdi.

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