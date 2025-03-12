Hamas: Gazze'de gıda ve su kesintisinin sürmesi insani felaketi derinleştiriyor
Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı su ve gıdayı bir silah olarak kullanmasının "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirterek bunun insani felaketi derinleştireceği uyarısında bulundu.
Gazze
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 16 aydan bu yana devam eden elektrik kesintisinin ve son olarak Deyr el-Belah'taki su arıtma tesisini besleyen elektrik hattının kesilmesinin "susuzluk felaketine yol açma tehdidi taşıyan bir savaş suçu" olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Su ve gıdanın sivillere karşı silah olarak kullanılması, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi derinleştirmek için atılan sistematik adımların tehlikeli bir tırmanıştır." ifadelerine yer verildi.
"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan terörist (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümetinin, Gazze Şeridi'nde 2 milyondan fazla insana karşı benzeri görülmemiş bir toplu cezalandırma suçu işlemeye devam ettiği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye açılan sınır kapılarını 11 gün üst üste kapalı tutması, insani yardım, gıda ve tıbbi malzeme girişini engellemesi "ateşkes anlaşmasının ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirdi.
Hamas'ın açıklamasında Birleşmiş Milletler, insani yardım kuruluşları ve Arap ülkelerine "İsrail'in acımasız suçlarını durdurmak, Gazze'ye yönelik ablukayı sona erdirmeye ve işgalci liderleri uluslararası adalet önünde hesap vermeye zorlamak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.
İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını duyurmuştu.
Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Muhammed Sabit dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası kurumların müdahalesi sonucu yaklaşık 500 megavat elektriğe ihtiyacı olan Gazze Şeridi'ne Kasım 2024'ten bu yana yalnızca su arıtma tesisini çalıştırmak için 5 megavat elektrik sağladığını belirtmişti.
Bu son derece sınırlı enerji arzının, İsrail’in geçen pazar günü elektriği kesme kararına kadar devam ettiğini kaydeden Sabit, Gazze'nin ise 7 Ekim 2023'ten bu yana tamamen elektriksiz kaldığını çünkü İsrail'in elektrik santralinin işletilmesi için gereken yakıtın girişini engellendiğini ifade etmişti.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.