Dolar
32.20
Euro
35.07
Altın
2,161.20
ETH/USDT
3,917.80
BTC/USDT
72,030.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduk

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduk

İstanbul

Hamas'tan konuya ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün (14 Mart) hareket, uzlaşma için gerekli gördüğü ilke ve temellere dayanan kapsamlı bir teklifi arabulucu kardeşlere (Mısır-Katar) sundu." ifadesine yer verildi.

Hareketin ilettiği teklifin içeriğinde esir değişimi dosyasının da bulunduğu belirtilen açıklamada, Hamas'ın her zaman Filistin halkının haklarını korumaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu adım, Mısır ve Katar'daki arabulucu kardeşler aracılığıyla, Gazze'de halkımıza yönelik saldırıyı durdurmak, onlara yardım sağlamak, yerinden edilenlerin geri dönmesini ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini sağlamak için yürütülen müzakerelerin takibinin bir parçasıdır." denildi.

Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak "Güvenlik Mekanizması Görüşmesi"ne ilişkin ortak sonuç bildirisi yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti

Benzer haberler

Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Netanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduk

İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

Berlinale'de ödül alan belgesel çekildiği Filistin'in beldesinde gösterildi

Berlinale'de ödül alan belgesel çekildiği Filistin'in beldesinde gösterildi
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazını eda etti

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 70 bin Filistinli teravih namazını eda etti
AB Komiseri Lenarcic, İsrail'in UNRWA'ya yönelik iddialarına kanıt sunmadığını söyledi

AB Komiseri Lenarcic, İsrail'in UNRWA'ya yönelik iddialarına kanıt sunmadığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet