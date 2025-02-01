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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, esir takasının 4. turunda İsrail'in serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı.

Mohamed Majed, Mehmet Nuri Uçar  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Hamas, esir takasının 4. turunda İsrail'in serbest bırakacağı 183 Filistinlinin listesini paylaştı

Gazze

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

Açıklamada, serbest bırakılması planlanan 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtildi.

Ayrıca, El-Fetih Hareketinden 54, Hamas Hareketinden 8, İslami Cihad Hareketinden 6, Halk Cephesi'nden 2 ve Demokratik Cephe'den de 2 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının planlandığı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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