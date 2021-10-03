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Dünya

Hamaney: İran'ın kuzeybatısındaki sorunlar yabancıların varlığına izin vermeden çözülmeli

İran lideri Ali Hamaney, İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan sorunların yabancıların varlığına izin vermeden çözülmesi gerektiğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 03.10.2021
Hamaney: İran'ın kuzeybatısındaki sorunlar yabancıların varlığına izin vermeden çözülmeli

Tahran

Başkent Tahran'daki askeri öğrencilerin mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan Hamaney, burada yaptığı konuşmada, İran ile Azerbaycan arasındaki tatbikat gerginliğine değindi.

Tüm ülkelerin komşularla uyum içinde, bağımsız ve kendi milletlerine dayanan ordulara sahip olmasının bölgenin çıkarına olduğunu belirten Hamaney, "Bölgenin orduları güvenliği tesis edebilir. Yabancı orduların kendi çıkarlarını korumak için bölgedeki askeri varlığına izin verilmemelidir. İran'ın kuzeybatısında (Azerbaycan-Ermenistan sınırı) ve bazı komşu ülkelerdeki sorunlar da bu mantıkla, yabancıların varlığına izin vermeden çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 20 yıl önce Afganistan'ı işgal ettiğini ve şimdi de verdiği zararların ardından "yönetimi Taliban'a devredip çıktığını" dile getiren Hamaney, "bunun tüm ülkeler için ders niteliği taşıdığını" söyledi.

Yabancıların bölgeye müdahalesinin ihtilaf ve zarara yol açtığını kaydeden Hamaney, "Herkes bilmelidir ki kim kardeşi için bir kuyu kazarsa kendisi içine düşer. Tüm meseleler yabancıların müdahalesi olmadan çözülmelidir. Güvenlik için başkalarına dayananlar tokat yiyeceklerdir. Yabancı orduların bölgedeki varlığı yıkım sebebidir." dedi.


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