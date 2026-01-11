Halep'teki terör örgütü YPG/SDG'li son grup şehrin dışına tahliye ediliyor
Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirildi.
Halep
Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.
Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.
Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.
Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.
Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.
Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.
Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.
Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden tesis ediliyor
Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik nokta operasyonlarının ardından, Halep'te güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini belirtti.
Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Halep Valisi Garib, "Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir." ifadelerini kullandı.
Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli olarak yeniden istikrara kavuştuğunu ifade eden Halep Valisi, kentte huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini söyledi.
Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz şekilde görev yaptığını kaydetti.
Halep Valisi Garib, "Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır." şeklinde konuştu.
Suriye Enerji Bakanı Beşir, Halep'te su kesintisinin giderildiğini duyurdu
Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Halep’in doğu kırsalında bulunan El-Babiri Su İstasyonu’ndan su pompalama faaliyetlerinin kısa süreli bir kesintinin ardından yeniden başlatıldığını ve kente yeniden su verildiğini belirtti.
Bakan Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, El-Babiri istasyonunda su pompalama işleminin birkaç saatliğine durdurulduğunu, gerekli müdahalelerin tamamlanmasının ardından Halep kenti ve çevresine su akışının yeniden sağlandığını ifade etti.
Suriye Enerji Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Halep ve kırsalına su sağlayan El-Babiri Su İstasyonu’ndaki pompalama faaliyetlerinin terör örgütü YPG/SDG tarafından durdurulduğunu bildirmişti.
Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon
Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.
Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.
YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.
