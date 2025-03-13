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Dünya, Ramazan 2025

Halep'teki Emevi Camisi'nde, teravih namazı 12 yıl sonra ilk kez kılındı

Suriye'nin Halep kentinde, Vakıflar Bakanlığı'nın desteğiyle restore edilen tarihi Emevi Camisi'nde, 12 yıl sonra teravih namazı ilk kez kılındı.

Ahmet Karaahmet  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Halep'teki Emevi Camisi'nde, teravih namazı 12 yıl sonra ilk kez kılındı Fotoğraf: Kasim Yusuf/AA

Halep

Rejim güçlerinin 2013'teki saldırıları sonucu büyük hasar gören caminin restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay sürdü.

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı bölümde, ramazanın ilk teravih ve yatsı namazları, camide ilk kez kılındı.

Caminin avlusu, namaz kılmak isteyenlerle doldu.

Uzun bir aradan sonra ibadet etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.

Saldırılarda zarar gören cami için Vakıflar Bakanlığı titiz bir restorasyon çalışması yürüttü.

Restorasyon Komitesi Sorumlusu Mühendis Fevvaz Hilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emevi Camisi'nin restorasyon ve bakımının ilk aşamasının tamamlanmasının ardından caminin yatsı ve teravih namazları için açıldığını söyledi.

Camide namaz kılmak isteyen şehir sakinlerinin isteğine cevap verdiklerini belirten Hilal, "Restorasyon ve bakım çalışmalarının tam olarak tamamlanması için çalışmalar devam edecek." dedi.

Rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle 2016'da Halep'ten göç eden Mahmud Azize de kurtuluşla birlikte şehre geri dönerek, 12 yıl sonra açılan Emevi Camii'nde teravih namazı kıldığını vurguladı.

Azize, caminin büyük bir kısmının zarar gördüğünü ve restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldığını ifade etti.

Emevi Camisi

Halep'in tarihi simgelerinden biri olarak kabul edilen Emevi Camisi, İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olarak, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.

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