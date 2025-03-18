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Dünya

Halep Uluslararası Havalimanı bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı

Halep Uluslararas​​​​​​​ı Havalimanı, 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı.

Ahmet Karaahmet  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Halep Uluslararası Havalimanı bakım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı Fotoğraf: Mustafa Bathiş - AA

Halep

Açılış törenine Halep Valisi, Havayolları Müdürü ve Halep'in önde gelen isimleri katıldı.

Havalimanı, daha önce devrik rejim unsurları ve terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilmesi nedeniyle hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.

Sivil Havacılık Genel Kurumunun yoğun çalışmaları sonucunda havalimanı 3 aylık bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün yeniden hizmete açıldı.

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan gelen uçak, havalimanında törenle karşılandı ve Halep'ten Şam'a uçuş gerçekleştirildi.

"Halep Havalimanı, teknolojinin ve kalkınmanın kapılarını açacak"

Halep Valisi Azzam Garib, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Halep Uluslararas​​​​​​​ı Havalimanı'nın, medeniyetin, teknolojinin ve kalkınmanın kapılarını açacak bir köprü olacağını söyledi.

Garib, "Bu havalimanı, Halep'in bölgedeki stratejik konumunu pekiştirmiştir. Bugün ise Halep ve halkı için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor." dedi.

Açılışın, Halep için bir dönüm noktası olduğunu belirten Garib, "Halep'i seven ve bu tarihi şehri ziyaret etmek isteyen herkesi, yeni açılan hava yolu bağlantılarıyla Halep'e davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Suriye'nin hava ulaşımı ve ekonomisi için önemli"

Sivil Havacılık Genel Kurumu Başkanı Şehd Salibi ise Halep Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılmasının, Suriye'nin hava ulaşımı ve ekonomisi için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Halep ve Şam havalimanları arasında uçuşların düzenleneceğini aktaran Salibi, "Yakında kargo uçuşları da başlayacak. Birçok hava yolu şirketi Halep'e uçuş planlıyor." diye konuştu.

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