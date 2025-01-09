Halep Piskoposu Jallouf: Geçmişten gelen köklü bir dostluk ilişkisinin yenilendiğini hissettim

Dolar
35.36
Euro
36.53
Altın
2,665.96
ETH/USDT
3,318.50
BTC/USDT
93,701.00
BIST 100
9,922.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında göçük meydana geldi
logo
Dünya

Halep Piskoposu Jallouf, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüşmesini değerlendirdi

Halep Piskoposu ve Vatikan'ın Suriye'deki misyonerlik işlerinden sorumlu Havarisel Vekili Başpiskopos Hanna Jallouf, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesini, "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" olarak tanımladı.

Ayşe İrem Tiryaki, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Halep Piskoposu Jallouf, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile görüşmesini değerlendirdi

Damascus

Halep Piskoposu ve Vatikan'ın Suriye'deki misyonerlik işlerinden sorumlu Havarisel Vekili Başpiskopos Hanna Jallouf,  Şara ile görüşmesinin detaylarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Yapılan görüşmenin "kardeşçe, samimi ve büyük bir sevgi içinde" geçtiğini belirten Jallouf, "Geçmişten gelen köklü bir dostluk ilişkisinin yenilendiğini hissettim." dedi.

Jallouf, Şara'nın "samimi, dürüst ve sözünde duran birisi olduğunu" düşündüğünü belirterek, Şara'yla İdlib'de geçmişteki çalışmaları sırasında tanıştıklarını ve kendisine sorunların bir yıl içinde çözüleceğini söylediğini hatırlattı.

Halep'e girdiğinde Şara'nın kendisini arayıp cemaatin durumunu sorduğunu anlatan Jallouf, Şara'nın ifadelerini şu şekilde aktardı:

"Onlar emin olsun, tamamen onların yanındayız. Hayatlarını doğal seyrinde yaşamaya devam etsinler. Kimse onlara zarar vermeyecek, ne dolaylı yoldan ne de doğrudan. Bırakın bayramlarını eskisi gibi özgürce ve doğal bir şekilde kutlasınlar. Hatta bayramlarının eskisinden daha güzel olmasını istiyoruz."

Jallouf, Şara'nın Suriye'nin geleceğine dair "olağanüstü vizyonu" olduğunu belirterek "(Şara) Suriye'nin eski medeniyet seviyesine ulaşmasını ve ülkenin mozaik yapısını koruyarak daha büyük bir medeniyet kapısını açmasını istiyor." diye konuştu.

Geleceğe yönelik umutlar

Suriye'de yüksek niteliklere sahip insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Jallouf, çocukların geleceği adına ülkeyi el birliğiyle inşa etme konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Jallouf, "İnşallah, adım adım ilerleyerek herkesin elini sıkacağız ve Suriye'nin eski kültürel, eğitimsel ve sanatsal öncü rolüne geri dönmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın "olumsuz" mesajları

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesine ilişkin bu manzaranın "kabul edilmeyeceği" ihtimalini belirten Jallouf, "Tabii ki her değişimde korkular vardır, bu kaçınılmaz. Ancak zamanla toplum bu değişime alışacaktır." ifadelerini kullandı.

Jallouf, Batı ülkelerinin Suriye'deki değişime yönelik hala "olumsuz" bakış açısına sahip olduğunu ve muhaliflere "karşı" mesajlar gönderdiğini söyleyerek bu durumun Batı toplumu üzerinde "büyük" etkisi olduğunun altını çizdi.

Görevlerinin Batılı ülkelere "gerçekleri anlatmak" olduğunu aktaran Jallouf, "Batı veya ABD ile olan ilişkilerimizde bu olumsuz algının zamanla değişeceğine inanıyorum." dedi.

Dış desteğin önemine de dikkati çeken Jallouf, "Dış desteğin yeşil ışığı, yeni devleti sağlam bir şekilde güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanına dağılmış Suriyelilerin ülkeye dönüşünü kolaylaştıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Jallouf ayrıca, "Suriyeliler olarak her zaman özgür yaşadık, özgürlüğü sevdik ve özgür olmak istiyoruz. Hiçbir zaman başkasına tabi olmayı kabul edemeyiz." mesajını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı
Van polisi, geçen yılki operasyonlarda 277 kilogram külçe altın ele geçirdi
AYM, "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere" ilişkin düzenlemeleri iptal etti
İLBANK'ın desteğiyle Kahramanmaraş'ta kurulan tesiste yılda 567 bin metreküp atık su arıtılabilecek
Çankırı Müzesi'ndeki 8,5 milyon yıllık fosilleri geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçi gördü

Benzer haberler

Irak'ın yeni Suriye politikası: Güvenlik öncelikli yaklaşım

Irak'ın yeni Suriye politikası: Güvenlik öncelikli yaklaşım

ABD Savunma Bakanı, DEAŞ'la mücadele için askerlerinin Suriye'de kalması gerektiğini savundu

Halep Piskoposu Jallouf: Geçmişten gelen köklü bir dostluk ilişkisinin yenilendiğini hissettim

BM Suriye Komisyonu, Esed rejimi dönemindeki suçların soruşturulması için yeni yönetimle işbirliğine hazır

BM Suriye Komisyonu, Esed rejimi dönemindeki suçların soruşturulması için yeni yönetimle işbirliğine hazır
ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok

ABD'ye göre Sudan'da soykırım var, Gazze'de yok
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet