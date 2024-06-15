Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti
Hac ibadetini eda için Suudi Arabistan'da bulunan 6 Ürdünlünün güneş çarpması sonucu vefat ettiği bildirildi.
Amman
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının bugün hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Cenazelerin ülkelerine nakledilmesi ya da orada defnedilmesiyle ilgili prosedürlerin Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte takip edildiği kaydedildi.
Hacı adaylarının, Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.