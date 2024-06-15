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Dünya

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti

Hac ibadetini eda için Suudi Arabistan'da bulunan 6 Ürdünlünün güneş çarpması sonucu vefat ettiği bildirildi.

Laith Al-jnaidi, Gülşen Topçu  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 6 Ürdünlü güneş çarpması sonucu vefat etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının bugün hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cenazelerin ülkelerine nakledilmesi ya da orada defnedilmesiyle ilgili prosedürlerin Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte takip edildiği kaydedildi.

Hacı adaylarının, Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu bilgisine yer verildi.

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