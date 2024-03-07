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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Haaretz: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başından itibaren 27 Gazzeli alıkonuldukları askeri tesislerde öldü

İsrail'deki Haaretz gazetesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana alıkoyduğu Gazzelilerden 27'sinin askeri tesislerde öldüğünü, birçoğunun ise dayak, kötü muamele ve tacize maruz kaldığını yazdı.

Bekir Aydoğan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Haaretz: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başından itibaren 27 Gazzeli alıkonuldukları askeri tesislerde öldü

İstanbul

Haaretz gazetesinin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail güçlerinin alıkoyduğu Gazzeliler, "Sde Teiman and Anatot" isimli askeri tesislerde veya İsrail sınırlarında gerçekleştirilen sorgulamalar sırasında öldü.

Haberde, "Sde Teiman" adlı tesiste alıkonulan Gazzelilerin İsrail'in 504. askeri birimi tarafından sorgulandığı, ordudan yapılan açıklamada ise ölümlerin nedenine ilişkin detay verilmediği ancak soruşturma başlatıldığının belirtildiği aktarıldı.

Serbest kalan Gazzelilerin sorgulama sırasında İsrail askerleri tarafından dayak, kötü muamele ve taciz gördüklerini vurguladıklarına ve alıkonulanlardan en az birisinin ise şeker hastalığı olmasına rağmen tıbbi tedavi verilmediği için hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

1 Mart itibarıyla 793 Gazzelinin İsrail cezaevlerinde alıkonulduğu ve bu sayıya askeri tesislerde tutulan bilinmeyen sayıdaki Gazzelilerin dahil olmadığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) dün yayınlanan raporunda, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin dayak ve cinsel saldırı gibi çok kötü muamelelere maruz kaldıkları bildirilmişti.

Raporda bildirilen kötü muamele yöntemleri arasında, dayak, tutuklulara ve ailelerine zarar verme tehditleri, köpek saldırıları, kişinin onuruna hakaret ve aşağılama, su, yemek, uyku ve tuvaletten mahrum bırakma, alıkonulanların üzerine idrar yapma gibi davranışların yer aldığı kaydedilmişti.

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