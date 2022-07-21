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Dünya

Guterres, Karadeniz'den tahıl sevkiyatıyla ilgili gelişmeler için İstanbul'da olacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı konusundaki gelişmeler üzerine İstanbul'a gideceği bildirildi.

Mücahit Oktay   | 21.07.2022
Guterres, Karadeniz'den tahıl sevkiyatıyla ilgili gelişmeler için İstanbul'da olacak

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, Ukrayna tahılına ve Rusya'nın gübre ve gıda ihracatına tam küresel erişimi güvence altına alma çabalarının bir parçası olarak bu akşam İstanbul'a gidecek." dedi.

Sözcü Yardımcısı,"Bizim yapmaya çalıştığımız, tahıl ve gübre ürünlerinin dünya pazarına ulaşması için Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varmak. Bu sadece iki ülke arasında bir anlaşma değil, tüm dünyanın yararına bir anlaşmadır." ifadelerine yer verdi.

Haq, Türkiye'nin Karadeniz'den uluslararası pazara tahıl ihracatını mümkün kılacak anlaşmayı duyurmasından kısa süre önce yaptığı açıklamada, gazetecilerin bu konuda cuma günü bir anlaşmanın imzalanma olasılığına ilişkin sorularına yanıt olarak, "Durum hala biraz değişken." ifadesini kullanmıştı.

BM'deki basın toplantısının hemen sonrasında, İletişim Başkanlığından tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni yarın 16.30’da Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek."

İstanbul bir süredir, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM'den yetkililerin katılımıyla Ukrayna limanlarında sıkışmış tahılın uluslararası piyasaya taşınmasını görüşmek üzere toplantılara ev sahipliği yapıyordu.


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