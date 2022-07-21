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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

Mümin Altaş   | 21.07.2022
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak
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