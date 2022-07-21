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Dünya

Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Beyaz Saray, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenine ilişkin, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da." açıklamasını yaptı.

Dildar Baykan Atalay   | 21.07.2022
Beyaz Saray: Ukrayna'nın tarım ihracatının yeniden açılması konusunda umutluyuz

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, imza törenine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Savaş boyunca Rusya'nın ihracatları engellediğine bakıldığında Ukrayna'nın tarım ihracatlarının yeniden açılması konusunda gerçekçi olduğumuz kadar umutluyuz da. Rusya, küresel gıda güvenliğini daha da kötüleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna tahılına yönelik ambargonun bitmesinin, Rusya'nın yaptığı anlaşmayı uygulamasına da bağlı olduğunu belirten yetkili, küresel gıda piyasalarındaki sıkıntıların tek sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

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