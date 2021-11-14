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Dünya

Gürcistan'da muhalefetten 9 milletvekili tutuklu Saakaşvili'ye destek için açlık grevinde

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevinde olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek vermek amacıyla 9 muhalefet milletvekilli açlık grevine başladı.

Davit Kachkachishvili   | 14.11.2021
Gürcistan'da muhalefetten 9 milletvekili tutuklu Saakaşvili'ye destek için açlık grevinde

Tiflis

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin milletvekillerinden Davit Kirkitadze, Saakaşvili'nin şimdilik hapishaneye ait bir hastanede bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu hastanenin, eski cumhurbaşkanı için güvenli olmadığını ifade etti.

Kirkitadze, Saakaşvili'nin derhal donanımlı bir hastaneye kaldırılmasını talep ettiklerini, bu talep yerine getirilmediği sürece 9 milletvekilli olarak bugünden itibaren açlık grevini sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan, Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia, Saakaşvili'ye destek vermek için yarın başkent Tiflis'te ana yolları 2 saat süreyle trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

Melia, yarın Tiflis trafiğinin felç olacağını kaydederek vatandaşları bir günlüğüne araçlarını kullanmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

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