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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ukrayna'ya tam dayanışma mesajı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin Ukrayna ile tam dayanışma içinde bulunduklarını söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 28.01.2022
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Ukrayna'ya tam dayanışma mesajı

Tiflis

Zurabişvili, başkent Tiflis'te Gürcü basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülkesinin iç ve dış politikası, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Son dönemlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere işaret eden Zurabişvili, Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını vurguladı.

Zurabişvili, "(Ukrayna ile) Sadece dayanışmayı değil tam dayanışmayı ilan ediyorum." dedi.

Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a yönelik şiddet kullandığını, aynı durumunun bugün Ukrayna için yaşanmamasını arzu ettiklerini belirten Zurabişvili, şunları söyledi:

"Rusya'nın zamanında Gürcistan'a karşı kullandığı saldırganlığın aynısını kullanmayacağına dair umudumu ifade etmek istiyorum, çünkü bu eylemler, hiçbir şey getirmez, bir sonuç vermez. Bugünün dünyası farklıdır."

Zurabişvili, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin diyalog ile çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

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