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Dünya

Gurbetçiler sıla yolunda Sırbistan'dan sorunsuz geçiyor

Avrupa'da yaşayanların, Türkiye'ye ulaşmak için kullandığı kara yolu güzergahı üzerinde bulunan Balkan ülkesi Sırbistan'dan geçen gurbetçiler sınır kapılarından sorunsuz ilerliyor.

Mustafa Talha Öztürk,Bojana Stojanovic,Lejla Biogradlija   | 19.07.2021
Gurbetçiler sıla yolunda Sırbistan'dan sorunsuz geçiyor Fotoğraf: Sasa Djordjevic/AA

Belgrad

Sırbistan-Bulgaristan sınırındaki Gradina ve Sırbistan-Hırvatistan sınırındaki Batrovci sınır kapıları günde çok sayıda gurbetçinin geçişine ev sahipliği yaparken, sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanmıyor.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda yoğunluk yaşandığını ifade ederek, "Sırbistan giriş ve çıkışlarında ciddi bir problem yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımıza cuma veya cumartesi günleri yola çıkmamalarını ve internetten sınır kapılarının yoğunluğunu kontrol ederek yolculuklarını planlamalarını tavsiye ederiz." dedi.

"Sıla Yolu Projesi" kapsamında Sırbistan'da görev yapan Türk polislerinden koordinatör Göksel Gök de Sırbistan'ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınırında Türk polisinin 2019'dan bu yana görev yaptığını anımsatarak,"Türk polisi Avrupa’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın sınır geçiş işlemlerinde yardımcı olmakla beraber Türk tırlarına gizlenerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan yasa dışı göçmenleri tespit ederek tırların mağduriyetini engellemeye çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Batrovci Sınır Kapısından geçen gurbetçilerden Ayşe Oruç, Fransa'dan bayram tatili için Türkiye'ye gittiklerini ifade etti.

Demirel Oruç da bayram için Türkiye'de olmanın büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Bu, bizim aile geleneğimiz ve göreneğimiz." diye konuştu.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 30 Mayıs'tan bu yana Sırbistan'dan iki milyon aracın geçiş yaptığı belirtilerek, her dinleme tesisinde Sırp polisinin devriye gezdiği kaydedildi.


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