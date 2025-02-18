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Dünya

Güney Koreli aktris Kim'in ölümü, ülkede ünlülere yapılan eleştiri ve baskıları gündeme getirdi

Güney Koreli aktris Kim Sae-ron'un ölümü, internet ve sosyal medya başta olmak ünlülere yöneltilen olumsuz yorumları ve uygulanan baskıları gündeme getirdi.

Damla Delialioğlu, Ecem Şahinli Ögüç  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Güney Koreli aktris Kim'in ölümü, ülkede ünlülere yapılan eleştiri ve baskıları gündeme getirdi

Ankara

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ünlü oyuncu Kim'in, Güney Kore'nin başkenti Seul'daki evinde pazar günü ölü bulunmasının ardından, "çevrim içi nefrete" ve ünlülere yapılan baskılara yönelik eleştiriler gündem konusu oldu.

Kore basını başta olmak üzere, sanatçılara eleştiriler, baskılar ve sosyal medyada yapılan muameleler, dünya basınında geniş yer buldu.

Özellikle ünlülere yönelik sert eleştirilerle gündeme gelen Güney Kore'de daha önce ünlü K-Pop şarkıcıları Sulli ve Goo Hara ile Parazit" filminin başrol oyuncularından Lee Sun-kyun'un intihar etmesi, ünlülere yönelik "sıfır tolerans kültürünün" değişmesi gerektiği tartışmalarını körükledi.

Gazete ve basın yayın organlarının Kim hakkında olumsuz haberler yapması, bir filmde gülümsemesinin bile gazetelerde eleştiri konusu olması, ünlülere yönelik baskıcı tutumlar kapsamında tartışılmaya başlandı.

Dünya basını Kim'in ölümünü değerlendirdi

"The Hankook Ilbo" gazetesi, bu problemde medya kanallarının da bir parmağı olduğunu savunarak, Kim'in ölümüne dair "kışkırtıcı başlıklar" yazarak sanatçıyla ilgili olumsuz haberlerin yapıldığını belirtti.

Yale Üniversitesinden Koreli uzman Na Jong-ho, Kim'in ölümüne ilişkin, "Kim Sae-ron'un ölümü, uçuruma itilmiş birinin ölümü gibi hissettiriyor. Bir hatadan sonra insanlara ikinci bir şans vermeden onları gömen bir toplum sağlıklı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya basınında yer alan haberlerde, Koreli sosyal medya kullanıcıları tarafından sürekli eleştiriye maruz kalan ünlülere olan tutumunun değişmesi gerektiği vurgulandı.

Çoğu hareketiyle sosyal medyada gündem olan ünlülere yöneltilen olumsuz yorumların sebebiyet verdiği ölümlerin, "internetteki taciz kültüründen" kaynaklandığının altı çizildi.

"Mazisi Olmayan Adam" ve "Yepyeni Bir Hayat" gibi ünlü yapımlarla bilinen oyuncu Kim'in 2022'de alkollü araç kullanarak kamu malını tahrip etmesi olayının ardından internet platformlarında maruz kaldığı baskılar sonucunda kariyerine ara vermesi ve ardından intihar etmesi, Güney Kore'de oyunculara yönelik baskıları gözler önüne seriyor.

Kim'in ölümü araştırılıyor

16 Şubat'ta yerel saatle 16.50'de evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Kim'in yaşamını yitirmesi hakkında polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kim'in ölümüne ilişkin cinayet şüphesinin olmadığını belirten polis ise, oyuncunun geride not bırakmadığını kaydetmişti.

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