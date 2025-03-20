Güney Kore'den, savaş uçakları hava savunma bölgesine habersiz giren Rusya'ya tepki
Güney Kore, Rus savaş uçaklarının, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) son 10 günde 8 defa habersiz girişi nedeniyle Rusya'nın Askeri Ataşesi Nikolai Marchenko'yu Savunma Bakanlığına çağırdı.
Ankara
Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus savaş uçakları KADIZ'a son 10 günde 8 kez habersiz giriş yaptı.
Bunun üzerine, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Marchenko, protesto amacıyla bakanlığa çağrıldı.
Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.
ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.