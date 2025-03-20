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Dünya

Güney Kore'den, savaş uçakları hava savunma bölgesine habersiz giren Rusya'ya tepki

Güney Kore, Rus savaş uçaklarının, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) son 10 günde 8 defa habersiz girişi nedeniyle Rusya'nın Askeri Ataşesi Nikolai Marchenko'yu Savunma Bakanlığına çağırdı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Güney Kore'den, savaş uçakları hava savunma bölgesine habersiz giren Rusya'ya tepki

Ankara

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus savaş uçakları KADIZ'a son 10 günde 8 kez habersiz giriş yaptı.

Bunun üzerine, Rusya'nın Seul Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Marchenko, protesto amacıyla bakanlığa çağrıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

ADIZ, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

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